Радник міністра також розповів про незаконні дії ромів на вокзалі.

У Міністерстві внутрішніх справ України назвали три найбільші небезпечних локації Києва, де можна стати жертвою незаконних дій кишенькових крадіїв.

За словами радника міністра Володимира Мартиненка, мова йде про столичне метро, залізничний вокзал та центр міста. Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Кількість кишенькових крадіжок у столиці, каже Мартиненко, зменшується.

"Якщо ми візьмемо за приклад територію Києва, то тільки цього року тут затримано 182 рома, які часто затримувалися, у них багато приводів", - сказав він.

За словами Мартиненка, в Києві є місця концентрації кишенькових крадіжок.

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"Це залізничний вокзал і місця біля нього, це метро і центр міста. Це там, де відбувається найбільше таких злочинів. На ринках, у громадському транспорті набагато менше, ніж у цих трьох точках, хоч метро і складно назвати точкою".

За даними МВС, на території вокзалу Києва "злочинну діяльність здійснюють" 87 осіб ромської народності. Вони з початку 2020 року доставлялися до відділу поліції понад 5 тисяч разів, тобто більше 15 разів на добу.

"Вся суть у тому, що поки їх тримають у відділку, вони не крадуть, як тільки випустили - вони починають це робити знову. В більшості випадків роми уникають реєстрації. Вони десь є, але ідентифікувати складно. Другий момент - вибір запобіжного заходу. Навіть коли їх затримують, розслідують і справа доходить до суду - він вибирає особисте зобов'язання. Чому? Наприклад, там багато матерів-одиначок, вагітних, з великою кількістю дітей", - розповів Мартиненко.

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Автор: Юрій Годован