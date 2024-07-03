За дорученням Вербицького пов’язані з ним особи набули майна на майже 29 млн гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК. При цьому прізвище не називається. Але з раніше опублікованих матеріалів зрозуміло, що мова йде про Дмитра Вербицького, який після скандалу і початку розслідування був звільнений з посади заступника генерального прокурора.

Зокрема, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули ряд необґрунтованих активів. Йдеться про: автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн; автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн; автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн; будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн; будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн; квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн;

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"Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT)", - сказано в повідомленні.

Ці матеріали НАЗК направило до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування.

Статки Вербицького - деталі

Як повідомляв УНІАН, журналісти "Схем" заявили, що заступник генпрокурора Вербицький мешкає у будинку за пів мільйона доларів, купленому в 6 разів дешевше. Йшлося й про те, що в дівчини Вербицького Porsche, на який в неї не було зароблених грошей.

Спочатку тоді ще заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький пов’язує медійну активність навколо його персони з розслідуванням кримінальних справ щодо грального бізнесу.

1 серпня Офіс генерального прокурора повідомив про звільнення Дмитра Вербицького з посади заступника генпрокурора.

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