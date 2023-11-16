Суд закрив кримінальне провадження щодо народного депутата України від "Європейської солідарності" Артура Герасимова, яке стосувалося незадекларованого будинку в Іспанії.
Як зазначається у повідомленні на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, провадження щодо чинного народного депутата закрила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.
Згідно з повідомленням, 15 листопада АП ВАКС було скасовано вирок ВАКС від 17 серпня та звільнено народного депутата ІХ скликання від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
"Розʼяснюємо, що станом на момент розгляду апеляційних скарг сторін строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366-2 КК України сплив. Підставою для закриття провадження стало клопотання народного депутата та його захисників, а також їхня відмова скористатись правом на повний судовий розгляд, у ході якого суд має встановити винуватість або невинуватість особи", - зазначили у САП.
У прокуратурі додали, що ця підстава дозволяє суду в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження, у разі згоди особи на його завершення без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.
"Разом з тим вказана підстава звільнення особи від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою", - йдеться у повідомленні.
У САП нагадали, що депутат не вніс до виправленої декларації за 2020 рік відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, розташовані у Королівстві Іспанія, загальною вартістю 252 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 тис. 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.
17 серпня колегія суддів ВАКС визнала цього нардепа винуватим у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ).
"За вироком суду особі призначено покарання у виді штрафу у розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади, строком на 1 рік. Разом з тим, суд звільнив особу від покарання у зв’язку із закінченням строків давності", - зазначили у прокуратурі.
Питання щодо оскарження цієї ухвали буде вирішене після ознайомлення з повним текстом рішення суду апеляційної інстанції.
Справа Артура Герасимова
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата України від "Європейської солідарності" Артура Герасимова, який також є співголовою цієї фракції.
У 2021 році у розслідуванні програми "Схеми" йшлося про те, що Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким володіє ще з 2013 року.
Журналісти встановили, що власниками маєтку є сам Герасимов та його дружина Наталія Бухалова. Він розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Площа вілли - 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.
Водночас у своїй майновій декларації за 2020 рік нардеп не зазначив, що разом із дружиною має у власності віллу в Іспанії. Розслідувачі зауважили, що хоча власником цього майна Герасимов з дружиною стали ще у 2013 році, проте, ставши депутатом, він жодного разу не вніс відомості про нього до декларації.
Вперше до Верховної Ради України Герасимов потрапив у 2014 році у складі фракції "Блок Петра Порошенка".
Зауважується, що орієнтовна ринкова ціна іспанського майна родини Герасимова може сягати понад 10 млн грн.
Прес-служба партії повідомила журналістам, що Герасимов поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції "про можливі неточності у декларації". Але, коли саме він зробив це, - там не уточнили.