Строк давності притягнення його до кримінальної відповідальності сплив, а нардеп та його захисники відмовилися скористатися правом на повний судовий розгляд, тобто без використання прав на доведення невинуватості.

Суд закрив кримінальне провадження щодо народного депутата України від "Європейської солідарності" Артура Герасимова, яке стосувалося незадекларованого будинку в Іспанії.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, провадження щодо чинного народного депутата закрила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Згідно з повідомленням, 15 листопада АП ВАКС було скасовано вирок ВАКС від 17 серпня та звільнено народного депутата ІХ скликання від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

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"Розʼяснюємо, що станом на момент розгляду апеляційних скарг сторін строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366-2 КК України сплив. Підставою для закриття провадження стало клопотання народного депутата та його захисників, а також їхня відмова скористатись правом на повний судовий розгляд, у ході якого суд має встановити винуватість або невинуватість особи", - зазначили у САП.

У прокуратурі додали, що ця підстава дозволяє суду в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження, у разі згоди особи на його завершення без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

"Разом з тим вказана підстава звільнення особи від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою", - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що депутат не вніс до виправленої декларації за 2020 рік відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, розташовані у Королівстві Іспанія, загальною вартістю 252 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 тис. 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.

17 серпня колегія суддів ВАКС визнала цього нардепа винуватим у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ).

"За вироком суду особі призначено покарання у виді штрафу у розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади, строком на 1 рік. Разом з тим, суд звільнив особу від покарання у зв’язку із закінченням строків давності", - зазначили у прокуратурі.

Питання щодо оскарження цієї ухвали буде вирішене після ознайомлення з повним текстом рішення суду апеляційної інстанції.

Справа Артура Герасимова

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата України від "Європейської солідарності" Артура Герасимова, який також є співголовою цієї фракції.

У 2021 році у розслідуванні програми "Схеми" йшлося про те, що Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким володіє ще з 2013 року.

Журналісти встановили, що власниками маєтку є сам Герасимов та його дружина Наталія Бухалова. Він розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Площа вілли - 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.

Водночас у своїй майновій декларації за 2020 рік нардеп не зазначив, що разом із дружиною має у власності віллу в Іспанії. Розслідувачі зауважили, що хоча власником цього майна Герасимов з дружиною стали ще у 2013 році, проте, ставши депутатом, він жодного разу не вніс відомості про нього до декларації.

Вперше до Верховної Ради України Герасимов потрапив у 2014 році у складі фракції "Блок Петра Порошенка".

Зауважується, що орієнтовна ринкова ціна іспанського майна родини Герасимова може сягати понад 10 млн грн.

Прес-служба партії повідомила журналістам, що Герасимов поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції "про можливі неточності у декларації". Але, коли саме він зробив це, - там не уточнили.

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