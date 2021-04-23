Герасимов заявив, що поінформував НАЗК про нерухомість, якою володіє з 2013 року. Раніше в деклараціях депутата її не було.

Народний депутат від "Європейської солідарності", співголова цієї фракції в парламенті Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким володіє ще з 2013 року.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми"

Маєток Герасимова в Іспанії: деталі

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Журналісти встановили, що власниками маєтку є сам Герасимов та його дружина Наталія Бухалова. Він розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Площа вілли - 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси, про що свідчить запис в офіційному іспанському реєстрі прав на нерухоме майно.

У своїй майновій декларації за 2020 рік нардеп не зазначив, що разом із дружиною має у власності віллу в Іспанії. Власником цього майна Герасимов разом зі своєю дружиною став у 2013 році, проте, ставши депутатом, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію. Вперше до Ради Герасимов потрапив у 2014 році в складі фракції БПП.

Орієнтовна ринкова ціна іспанського майна родини Герасимова може сягати понад 10 мільйонів гривень.

Детальніше дивіться у розслідуванні "Схем":

Реакція депутата

Партійна прес-служба повідомила журналістам, що Герасимов поінформував НАЗК "про можливі неточності у декларації". Коли він це зробив - там не уточнили.

"Щодо ситуації з нерухомістю, зазначеною у розслідуванні програми "Схеми", повідомляю, що за власної ініціативи у встановленому законом порядку поінформував НАЗК, направивши туди відповідне повідомлення про можливі неточності у декларації, про які мені, на жаль, стало відомо вже після завершення терміну декларування за 2020 рік", - йдеться у поясненні Герасимова.

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Автор: Юрій Годован