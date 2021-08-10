Письменниця вимагає штрафувати спортсменів і тренерів, що говорять російською.

Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой облаяла українських спортсменок на Олімпіаді в Токіо, які давали коментар російською мовою. Однак конкретних прізвищ не назвала.

Свій черговий емоційний пост Ніцой оприлюднила у Facebook (орфографія збережена).

"Чоловік набісась увімкнув телевізор, який ми останнім часом майже не вмикаємо. І лиш він увімкнув, як звідти від двох спортсменок (в блакитній формі з тризубчиками) долинуло:

- Ет такая радасть заваєваць для етай страни мєдаль, такіє ащущєнія, што нє пєрєдаць!

Ср*нь господня. Та вони знущаються! Скільки зроблено зауважень! Скільки говорено-переговорено! Скільки вже сказано слів. Скільки пояснено!

Якщо їдеш представляти Україну, то представляй її, курко, українською мовою! Українською! А якщо їдеш представляти себе - то фіг би ти поїхало, бо на ті змагання їдуть не від себе, а від країни!", - висловилась Ніцой.

На переконання письменниці, українські спортсмени ведуть проти неї "психологічну війну".

"Вони що, не чули, що нашу країну, яка їх туди послала, треба представляти мовою країни.? Не чули настанови, щоб розмовляли українською? Чули, курва! Але це така їхня психологічна війна з нами. Це так ці курки нас ламають. Воно чуло, що треба говорити українською, але стоїть і цвікає по-своєму...", - продовжила вона.

Далі Ніцой розкритикувала блогерів і політиків, які раніше не підтримали її виступ проти футболіста Довбика, який також говорив російською.

"Ви сказали, що я вигулькнула невчасно. Ви сказали, що мова не так важлива, коли голи забиває. То в результаті що тепер маєте? Цвенькання з усіх каналів - от що ви маєте. Це ваша заслуга", - вказала вона.

Письменниця також вважає, що спортсменів і тренерів слід штрафувати за виступи російською.

"Де мовний омбудсмен? Чому він не штрафує цих спортсменів? Чому не штрафує тренерів. Чому не штрафує федерацію спорту? Йому законом приписано штрафувати. Це його посадовий обов'язок - штрафувати. Врешті, йому зарплату платять, щоб він штрафував! Де він?", - вдається питаннями Ніцой.

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Раніше екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон назвала олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх "біосміттям" через її фото на Олімпіаді з російською суперницею.

На думку політика, знімком з росіянкою наша спортсменка "підтвердила тезу Путіна про один народ" і має за це бути суворо покарана.

Більш того, екс-політик запропонувала НОК України віддати її медаль назад.

Автор: Григорій Бондар