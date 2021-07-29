Лариса Ніцой заявила, що виконавці Green Grey мають показати свій патріотизм піснями українською, а не скаргами на "утиски".

Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала скарги групи Green Grey на утиски через пісню російською мовою.

Свою думку Ніцой написала на сторінці в Facebook.

Вона згадала ситуацію 5 років під час своєї поїздки до Латвії. Там вона почула по радіо пісню співачки Лайми Вайкуле "Ах, Вернісаж", яку "крутили"латиською мовою, а не російською.

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"Перше, що мене вразило. Їдучи в його авто і роздивляючись краєвиди за вікном, краєм вуха я вловила увімкнуту радіохвилю. Співала Лайма Вайкулє "Ах вєрнісаж, ах вєрнісаж, какой портрєт, какой пєйзаж…". Хто народився в СРСР, той знає цей хіт і заспіває його серед ночі крізь сон. Я прислухалася. І яке ж було моє здивування. Лайма Вайкулє співала свій "Вернісаж" латиською мовою!", - згадала Ніцой.

Як пояснив їй депутат Латвійського сейму, радянська зірка естради всі пісні в Латвії співає латиською, бо таке законодавство, і він не чув про якісь скандали через це.

"З Україною повним ходом воює Московія. Воює в першу чергу за панування в Україні своєї московської мови. В Україні з нагоди відновлення 30-ліття Незалежності України від Московії запланували концерт з українськими "хітами", які звучали за ці 30 років. Московськомовний хіт Грін Грея завернули. Грін Грей починає скандал про ущімлєнія", - зазначила Ніцой.

Ніцой зазначила, що виконавці гурту Green Grey мають вчинити так само як Вайкулє у Латвії й показати свій патріотизм цим, а не скаржитися на утиски.

"Грін Грею! Я вас не знаю, ви мене теж, але мова не про це. 30 років тому (чи скільки там) ваша пісня, яку ви написали і співали московською мовою, була "хітом". З того часу багато води витекло. Світ змінився. Змінилася ситуація в країні. Змінилося життя. Змінилися закони… Якщо ви такий патріот України (як ви стверджуєте на ТБ) – що вам заважає заспівати вашу пісню українською мовою? "Під дощем, під дощем почекаємо й підем…" Це був би гарний крок на зустріч своїй країні. Пісня заграла б новими відтінками. Це привернуло б до вас увагу. Що заважає перекласти пісню українською? Відсутність таланту? Зневага до країни? Зневага до Законів цієї країни? Упоротість? Що? Що заважає патріоту України співати українською мовою?", - підсумувала письменниця.

Скандал з виступом Грін Грей на святкуванні Дня незалежності

Гурт Green Grey заявив, що їх виключили з концерту до Дня Незалежності через пісню російською мовою "Под дождем". Музиканти повідомили, що в кінці травня цього року їм надійшла пропозиція з Офісу президента взяти участь у великому святковому концерті на стадіоні "Олімпійський", присвяченому 30-річчю Незалежності України.

В Офісі президента заявили, що попередня розмова щодо участі гурту Green Grey у святкуванні 30-ої річниці проголошення Незалежності України велась до того, як представники цього гурту висловили свою позицію щодо закону про державну мову, яка видається організаторам некоректною.

Гурт Green Grey був заснований в 1993 році у Києві. Він став першим в історії українським гуртом, який двічі брав участь в церемонії нагородження MTV Europe.

Автор: Олександр Топчій