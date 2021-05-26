За словами Кулеби, коли стало відомо про українських пацієнтів в медичних закладах Білорусі, які за станом здоров’я можуть повернутися на Батьківщину тільки літаком, відразу розпочалися переговори з МОЗ.

Опрацьовується можливість повернення літаком українських громадян, які перебувають на лікуванні в Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід у Києві.

«Що стосується евакуації громадян, то це мій принцип як міністра, що ми ніколи не лишимо своїх напризволяще в будь-якій точці світу, тим більше в сусідній Білорусі», - сказав він.

За словами Кулеби, коли стало відомо про українських пацієнтів в медичних закладах Білорусі, які за станом здоров’я можуть повернутися на Батьківщину тільки літаком, відразу розпочалися переговори з Міністерством охорони здоров’я. Він додав, що це було зроблено з метою «проаналізувати всі чинники і знайти безпечний шлях для повернення наших громадян додому».

«Ми, звичайно, над цим гуманітарним питанням працюватимемо і нікого не кинемо сам на сам з проблемою», - запевнив Кулеба.

Він додав, що стосовно оплати трансплантації та лікування, то це питання до МОЗ.

Припинення авіасполучення з Білоруссю

Україна з 00:00 26 травня повністю припинила авіасполучення з Білоруссю.

Українським авіакомпаніям та літакам заборонили виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

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Автор: Надя Пришляк