Людина очікувала на сувенір, а замість цього отримала зовсім інший подарунок.

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилася на сервіс. Вона відправляла сувенір, проте отримувачу прийшла чужа посилка, а саме квітка. Відправник намагалася з'ясувати ситуацію, проте служба доставки пошти від інциденту "відморозилася".

У коментарях під дописом "Нової пошти" у Facebook клієнтка описала свою скаргу. Вона навіть отримала відповідь від працівників компанії.

"Дорога Нова пошта, поштомат вперше підвів. Дуже неприємно здивована. Завантажила сувенірну продукцію, людина отримала домашню рослину. Зараз служба доставки морозиться, бо на цьому оберезі домашнього затишку наліпка ТТН з моїми даними. А коробка і вміст інші. Може, все ж таки знайдете людину, яка чекає на квітку? Чи це такий таємний Санта?", - написала жінка.

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У "Новій пошті" відреагували. Працівники компанії зазначили, що контакт-центр вже займається даним питанням. Також "Нова пошта" попросила вибачення за незручності.

"Буду чекати, отримувач ще з більшим нетерпінням чекає, ну і та людина, яка не отримала свою посилку, мабуть, теж. Моя коробочка втричі менша, яскравого синього кольору, без наліпки "скло". От буду страшенно вдячна, якщо розберетесь", - згодом додала клієнтка.

Пошта в Україні

З початку повномасштабної війни РФ проти України "Укрпошта" та "Нова пошта" намагаються працювати навіть у тих населених пунктах, де іноді буває небезпечно.

Так, у березні "Укрпошта" відновила доставку інтернет-замовлень по Україні, а згодом компанія повернула українцям можливість замовляти товари з AliExpress. Невдовзі цю послугу відновили у "Новій пошті".

Проте іноді трапляються неприємні ситуації. Так, нещодавно клієнтка "Нової пошти" отримала потрощену посилку.

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