Клієнтка "Нової пошти" поскаржилася на сервіс компанії. Вона отримала потрощену посилку та дуже обурена, адже системний блок, який їй надіслали, зламаний.
У коментарях під останнім дописом "Нової пошти" у Facebook клієнтка залишила скаргу та детально описала ситуацію. Виявилося, що наліпка з попередженням про крихкі речі не рятує посилки від ушкоджень.
"Це просто жах! Переправляли системний блок... На коробці на усіх сторонах спеціальні наклейки щодо хрупкості посилки. При отриманні у відділені помітили надірваності і вм'ятини на коробці. Скло на корпусі було не розбите, тож сподівалися на краще, але відкривши блок помітили, що кулер сильно вигнутий (кулер напряму стоїть на процесорі, який напряму вставлений в материнську плату)", - написала жінка.
Вона зазначила, що довго оглядала посилку у відділенні пошти, проте її квапили. Перевірити, чи працює системний блок, вона змогла лише вдома. На пошті підключити блок було неможливо, адже для цього потрібен монітор.
"Принесли додому, підключили -ані кулер, ані процесор не працюють! Кулер вигнутий до такого стану, що навіть розкрутити його викруткою неможливо, він повністю в'ївся в процесор. Відкривали і оглядали під камерами у відділенні, фотографії вигнутого кулера і процесора прям з відділення прикріплюю. Надірваності сфотографовані вже вдома, але на камерах вони теж мають бути помітні. Посилка була застрахована на повну суму", -- написала жінка.
У "Новій пошті" вже відреагували на скаргу. Жінці порадили скласти акт претензії. Чим закінчиться скандал - поки що невідомо.
Як працює пошта під час повномасштабної війни
У лютому, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, почалися проблеми з поштою. Через обстріли та окупацію деякі відділення припинили роботу, також почалися перебої з доставкою замовлень. Проте вже у березні стало відомо, що "Укрпошта" відновила доставку інтернет-замовлень в Україні.
Згодом "Нова пошта" відновила доставку відправлень за кордон. У квітні компанія відновила доставку замовлень із будь-яких інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії.
А влітку повернулася ще одна важлива послуга. З 15 червня українці знову отримали можливість замовляти товари з AliЕxpress безпосередньо в Україну з доставкою "Новою Поштою".