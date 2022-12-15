Системний блок, який отримала жінка, не працює, адже його дуже сильно пошкодили.

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилася на сервіс компанії. Вона отримала потрощену посилку та дуже обурена, адже системний блок, який їй надіслали, зламаний.

У коментарях під останнім дописом "Нової пошти" у Facebook клієнтка залишила скаргу та детально описала ситуацію. Виявилося, що наліпка з попередженням про крихкі речі не рятує посилки від ушкоджень.

"Це просто жах! Переправляли системний блок... На коробці на усіх сторонах спеціальні наклейки щодо хрупкості посилки. При отриманні у відділені помітили надірваності і вм'ятини на коробці. Скло на корпусі було не розбите, тож сподівалися на краще, але відкривши блок помітили, що кулер сильно вигнутий (кулер напряму стоїть на процесорі, який напряму вставлений в материнську плату)", - написала жінка.

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Вона зазначила, що довго оглядала посилку у відділенні пошти, проте її квапили. Перевірити, чи працює системний блок, вона змогла лише вдома. На пошті підключити блок було неможливо, адже для цього потрібен монітор.

"Принесли додому, підключили -ані кулер, ані процесор не працюють! Кулер вигнутий до такого стану, що навіть розкрутити його викруткою неможливо, він повністю в'ївся в процесор. Відкривали і оглядали під камерами у відділенні, фотографії вигнутого кулера і процесора прям з відділення прикріплюю. Надірваності сфотографовані вже вдома, але на камерах вони теж мають бути помітні. Посилка була застрахована на повну суму", -- написала жінка.

У "Новій пошті" вже відреагували на скаргу. Жінці порадили скласти акт претензії. Чим закінчиться скандал - поки що невідомо.

Як працює пошта під час повномасштабної війни

У лютому, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, почалися проблеми з поштою. Через обстріли та окупацію деякі відділення припинили роботу, також почалися перебої з доставкою замовлень. Проте вже у березні стало відомо, що "Укрпошта" відновила доставку інтернет-замовлень в Україні.

Згодом "Нова пошта" відновила доставку відправлень за кордон. У квітні компанія відновила доставку замовлень із будь-яких інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії.

А влітку повернулася ще одна важлива послуга. З 15 червня українці знову отримали можливість замовляти товари з AliЕxpress безпосередньо в Україну з доставкою "Новою Поштою".

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