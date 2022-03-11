Наразі в "Укрпошті" працює понад 4700 відділень.

Одне із найбільших підприємств поштового зв’язку "Укрпошта" з 11 березня відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укрпошта відновила доставки онлайн-замовлень. Поступово ми будемо відновлювати доставку з усіх майданчиків, з якими працювали до війни, бо розуміємо, як це важливо для наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші і посилювати економіку", – прокоментувала заступник генерального директора "Укрпошти" з розвитку бізнесу Альона Стьопіна.

Серед магазинів, з яких можна замовити доставку:

ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua,

онлайн-магазини одягу, зокрема, і дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому, тощо.

Зазначається, що станом на 11 березня працює 4783 відділення "Укрпошти". Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня понад 3 мільйони клієнтів "Укрпошти" можуть отримати соціальні виплати, незалежно від місця перебування.

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