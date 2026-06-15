Військові, які не підпишуть нові контракти, служитимуть до демобілізації, - Міноборони

Попри це, мобілізовані та контрактники матимуть однакове грошове забезпечення.

Всі українські військовослужбовці, які не підписали нових контрактів, служитимуть до загальної демобілізації. Про це сказав на брифінгу заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

За його словами, термін дії безстрокових контрактів закінчиться тоді, коли буде оголошена загальна демобілізація.

"По грошах в них все те саме буде. Тобто, якщо ми говоримо про контрактника і мобілізованого і обоє вони піхотинці, які сидять поруч в одному окопі, то по грошах у них буде все те саме, але контрактник через 10 місяців поїде додому й отримає відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації", - сказав Банік.

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В Україні запровадили нові контракти для військових - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України опублікував постанову про введення нових контрактів на військову службу з точними строками служби.

Згідно з постановою, починаючи з 15 червня можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу в ЗСУ та інших підрозділах Сил оборони України. Проєкт діятиме до червня 2028 року.

У Міністерстві оборони уточнили, що тепер усі військовослужбовці мають право підписати контракти на строк від 6 до 24 місяців.

На бойових посадах:

для діючих військовослужбовців – 10 місяців;

для громадян із запасу – 14 місяців;

для громадян із запасу з бойовим досвідом – від 6 місяців.

У Міноборони зазначили, що для решти посад передбачені контракти строком на 24 місяці.

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