Полтавський ТЦК відправить на фронт усіх військовослужбовців без УБД

До груп оповіщення залучатимуть лише військових із бойовим досвідом, а тих, хто не брав участі у боях, планують направляти на ротацію до фронтових підрозділів.

У Полтавський обласний ТЦК та СП заявили, що до складу груп оповіщення залучатимуть лише військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій.

Як повідомили в регіональному центрі комплектування, йдеться про військових, які мають власний бойовий досвід та безпосередньо знають, що таке війна, хто такі російські окупанти та якою є ситуація на фронті. У ТЦК наголосили, що такі військовослужбовці також розуміють потребу доукомплектування підрозділів і необхідність мобілізації чоловіків, придатних до служби та без права на відстрочку.

У відомстві зазначили, що багато з цих військових фактично допомагають поповнювати свої колишні підрозділи, даючи змогу побратимам хоча б частково перепочити після бойових завдань.

Також у ТЦК пояснили, що військовослужбовці, які ще оформлюють документи для отримання статусу учасника бойових дій, виконуватимуть інші завдання у складі територіальних центрів комплектування.

"А ті, які не брали участі в бойових діях плануються до ротації для набуття досвіду щодо виконання завдань у бойових підрозділах", - зазначили у ТЦК.

Групи оповіщення ТЦК - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Києві посилюють мобілізаційні заходи. Кількість службовців у групах оповіщення збільшено на 40%.

"В минулому році було розформовано роти охорони в ТЦК і на базі цього було створено взвод охорони і взвод оповіщення. Зараз кількість у взводі оповіщення збільшена", - наголосив заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко.

У Міністерстві оборони розглядають можливість трансформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в "Офіси Резерву+" з окремими підрозділами - офісами комплектування та офісами супроводу.

