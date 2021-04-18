Трагедія сталася сьогодні зранку за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне» українсько-румунського кордону.

У Чернівецькій області сьогодні вранці під час несення служби застрелився 24-річний співробітник прикордонного загону.

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Як повідомив УНІАН прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, трагедія сталася у межах населеного пункту Тереблече за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне» українсько-румунського кордону.

За словами Бровка, прикордонник застосував щодо себе штатну вогнепальну зброю під час несення служби.

«Наряд у пункті пропуску почув звук одиночного пострілу в районі кордону неподалік місця несення служби одного з прикордонних нарядів. Згодом у цьому районі виявили тіло загиблого прикордонника. На місце пригоди викликали правоохоронців та «швидку», – повідомив прес-секретар прикордонного загону.

За словами Бровка, за попередніми даними, цей смертельний випадок не пов’язаний із проходженням військовослужбовцем служби.

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Автор: Микола Кобилюк