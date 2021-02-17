У Дніпрі звільнили бариста, яка відмовилася обслуговувати клієнтку в кав'ярні українською мовою.
Про це повідомляє місцевий портал 49000.
Як відомо, у відповідь на прохання українською мовою принести тістечко, дівчина заявила, що не знає такого слова. Дніпро, за її словами, "був завжди російським містом".
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Власниця кав'ярні Ірина Прудка зазначила, що не підтримує поведінку клієнтки, проте зі словами своєї колишньої співробітниці також не згодна.
"Я не на стороні клієнтки. Я вважаю, що людина може говорити російською. Можливо, потрібно було почати розмову українською, але, якщо вона її не знає, то навіщо мову паплюжити і принижувати нашу Україну. Тому ми будемо шукати україномовних офіціантів і бариста, і потім будемо починати свою роботу", - пояснила вона.
Відео інциденту в кав'ярні Дніпра
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