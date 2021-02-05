В даний час чоловіка перевели в звичайну палату.

В даний час потерпілий проходить лікування. Небайдужі містяни збирали на це гроші.

Читайте такожРосіянин випав з вікна 17-го поверху і впав на коляску з дитиною (фото 18+)Як повідомляє Інформатор, 34-річний чоловік перебував у важкому стані у відділенні політравми лікарні ім. Мечникова, тепер його перевели в звичайну палату.

Потерпілий на ім'я Сергій Ферліковський працює слюсарем з ремонту рухомого складу дизельного цеху на Дніпропетровському тепловозоремонтному заводі. Того дня він йшов на роботу. Чоловік чув звук удару, але нічого не пам'ятає.

Як стався інцидент: деталі

Інцидент стався 1 лютого, коли випадковий перехожий постраждав від жінки, яка вирішила накласти на себе руки. Нетвереза городянка випала з балкону 9-го поверху житлового будинку і впала на голову чоловікові, який в цей момент виходив з під'їзду.

Жінка загинула на місці, а потерпілого госпіталізували з важкими травмами.

У чоловіка діагностували перелом хребта (6 і 7 грудні хребці), закриту черепно-мозкову травму, а також гематоми.

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Автор: УНІАН