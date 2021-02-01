Врятувати дівчину не вдалося, а випадкового перехожого, який став учасником інциденту, госпіталізували.

У Дніпрі дівчина вистрибнула з балкона на 14 поверсі і зачепила випадкового перехожого, який в цей момент виходив з під'їзду.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро зараз".

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"Дівчина вистрибнула з балкона на 14-му поверсі. У цей момент з під'їзду виходив чоловік. Падаючи, вона його зачепила", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, саму дівчину врятувати не вдалося, а чоловіка госпіталізували. Він живий.

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Автор: Катерина Лиманська