Ситуація в Херсоні та області напружена, окупанти мають намір провести там псевдореферндум для створення "ХНР".
Слідкуйте за онлайн-трансляцією того, що відбувається в Херсоні та області в суботу, 24 квітня:
Вночі на Херсонщині не оголошували повітряну тривогу.
02:48 Стало відомо, що українські військові з позицій спостережних посад відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини. Такою інформацією поділився спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
За його словами, на херсонському напрямку ворог втратив понад 70 посібників та 13 одиниць техніки, зокрема, два танки.