УНІАН веде онлайн-трансляцію подій в Херсоні на тлі російської агресії в Україні.

Ситуація в Херсоні та області напружена, окупанти мають намір провести там псевдореферндум для створення "ХНР".

Слідкуйте за онлайн-трансляцією того, що відбувається в Херсоні та області в суботу, 24 квітня:

Вночі на Херсонщині не оголошували повітряну тривогу.

02:48 Стало відомо, що українські військові з позицій спостережних посад відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини. Такою інформацією поділився спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, на херсонському напрямку ворог втратив понад 70 посібників та 13 одиниць техніки, зокрема, два танки.