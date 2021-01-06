Лікарі 5 днів боролися за життя потерпілої, у якої було уражено майже 50% тіла.

У Хмельницькому обласному опіковому центрі померла жінка, яку на Новий рік підпалив рідний брат.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Зазначається, що трагедія сталася 31 грудня 2020 року близько 21:00 в селі Романівка Чемеровецького району.

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«Між 19-річним братом і сестрою під час спільного вживання алкогольних напоїв раптово виник конфлікт, в результаті якого молодик облив бензином та підпалив одяг на 33-річній сестрі», - йдеться у повідомленні.

Жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків 50% тулуба. Її доставили в Хмельницький обласний опіковий центр.

«5 днів медики боролись за життя потерпілої, проте вчора вранці вона померла», - розповіли в поліції.

Відтак слідчі перекваліфікували злочин із замаху на умисне вбивство на ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику може загрожувати до 15 років позбавлення волі. На період досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

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Автор: Світлана Макринська