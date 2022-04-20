За допомогу окупантам підозрюваний отримував гроші та привілеї від них.

Неповнолітнього мешканця Бучанського району підозрюють у держзраді. Він співпрацював з військовими РФ під час окупації.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора. Зазначається, що неповнолітньому мешканцю Київщини вже повідомлено про підозру у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу).

За даними слідства, у період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. Він передавав військовим РФ дані про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, та іншу інформацію. За це підозрюваний отримував гроші та привілеї від окупаційних військ.

Також встановлено, що він разом з військовими РФ займався мародерством.

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