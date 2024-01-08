Без води залишилися два будинки.

Вночі на Борщагівці у Києві стався серйозний прорив каналізації, внаслідок аварії затопило бульвар Жуля Верна, повідомляють у мережі.

У Telegram-каналах з'явилися знімки підтоплених дорог та автівок. Люди скаржилися не неприємний запах та хвилювалися, що через низьку температуру до ранку все замерзне. Варто відзначити, що зараз у Києві -11°.

Згодом у КМДА заявили, що на Борщагівці пошкоджено водогін, на місці працюють фахівці Київводоканалу та Київавтодору. Про пошкодження повідомили о 22:55, згодом аварійна бригада водоканалу перекрила воду. Внаслідок аварії без води залишилися два житлові будинки.

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"Зараз на місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини і дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу приступити до ремонту водопроводу. Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи виконуватимуть на зеленій зоні, без обмеження руху транспорту. У КМДА наголошують, що стався витік саме холодної води.

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