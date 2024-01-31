Для вирішення конфліктних ситуацій, що виникатимуть між громадянами і військкомами, відео з бодікамер потраплятимуть до ТЦК.

На Львівщині під час патрулювання вулиць працівники територіальних центрів комплектування під час заходів з мобілізації використовуватимуть бодікамери, відео з яких потраплятимуть до ТЦК для аналізу у разі виникнення конфліктних ситуацій. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

"Тепер військовослужбовці Збройних сил України, перед якими стоїть завдання Генштабу щодо мобілізації населення Львівської області, під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК попередили ухилянтів, які за два роки повномасштабної війни досі не стали на військовий облік, що відео з бодікамер використовуватиметься для аналізу конфліктних ситуацій.

Відео дня

"Майте на увазі, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, потраплятимуть до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилась, і об’єктивно розібратись у конфліктних ситуаціях", - зазначили у ТЦК.

Конфліктні ситуації між працівниками ТЦК та чоловіками у Львові

Торік у Львові було зафіксовано кілька випадків, коли військкоми на вулицях заштовхували чоловіків до автомобілів та везли у невідомому напрямку.

У листопаді на Львівщині працівникам ТЦК дозволили перевіряти документи в усіх військовозобов’язаних.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від військових закону про "справедливу мобілізацію". Він вважає неправильним, коли представники ТЦК із застосуванням сили забирають з вулиць чоловіків, які не приходять до військкоматів.

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