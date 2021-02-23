Сьогодні у Львові активісти «Національного корпусу» провели блокування підприємств, які належать нардепу від «ОПЗЖ» Тарасу Козаку.

У Львові внаслідок сутички під час акції протесту затримано шістьох її учасників та травмовано чотирьох поліцейських.

Читайте такожНацкорпус пікетував підприємства соратника кума Путіна у Львові, поліція відкрила справу (фото)Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 23 лютого, близько 10:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій група невідомих осіб проводить акцію.

«На місці події правоохоронці виявили близько 60 осіб, які поводилися агресивно, кидали димові шашки, намагалися підпалити шини та не реагували на зауваження поліцейських щодо припинення порушень правопорядку. Незважаючи на активну протидію учасників акції, правоохоронці припинили правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомив у Facebook керівник львівського осередку «Haціонального кopпycу» Богдан Бордун, сьогодні у Львові активісти провели акцію проти діяльності підприємств, які належать нардепу від «ОПЗЖ» Тарасу Козаку.

Зокрема, акція пройшла під стінами «Бетонбуду», «Капітал плази», «Будімексу» та «Трансмонолітавто».

«Під час акції націоналістів оточили екіпіровані поліцейські у шоломах та з кийками, перешкоджаючи проводити блокування. Поліція тримала активістів «Нацкорпусу» в оточенні близько години. Частину активістів затримали», - розповів Бордун.

Санкції проти телеканалів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти депутата від «Опозиційної платформи - За життя» Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчуку і його дружині Оксані Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які перебувають у підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За відомостями РНБО, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 ("фінансування тероризму"). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

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Автор: Світлана Макринська