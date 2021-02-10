Наразі одну з позовних заяв залишено без руху, також ще є третій позов, щодо якого має визначитися Верховний суд.

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом щодо скасування санкцій, які застосовані до телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Верховного суду.

"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду виніс ухвали у справах № 9901/22/21, № 9901/23/21 за позовами громадян, які оспорюють указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в повідомленні.

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Суд відмовився відкривати провадження за позовною заявою одного з громадян про визнання протиправним і скасування указу президента № 43/2021. Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах та на захист прав інших осіб – юридичних осіб, які, за твердженнями позивача, є власниками телеканалів.

Також суд залишив без руху позовну заяву одного з громадян, встановивши позивачеві десятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліків. "Рішення мотивоване тим, що позивач не навів обґрунтування про порушення оскаржуваним указом прав, свобод та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду. Крім того, позивач не конкретизував підстав для залучення РНБОУ, ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Нові комунікації" до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача", - сказано в повідомленні суду.

8 лютого до суду надійшов ще один позов з подібними позовними вимогами (справа № 9901/26/21). Верховний суд має вирішити питання про відкриття провадження протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви.

Санкції проти телеканалів Медведчука

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого.

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Автор: Надя Пришляк