Падитель упевнений у перемозі України.

Начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель записав звернення про наміри продовжувати захищати Маріуполь, якими б складними не були умови.

Відео опубліковано пресс-службою Дежприкордонслужби.

"Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто-герой. Прикордонники Донецького прикордонного загону, прикордонники Морського загону, побратими у Збройних Силах України, Національній поліції, Національній гвардії, продовжують виконувати свій обов’язок. Так, ми знаходимося у дуже важких умовах. Надлюдських. Але разом із тим продовжуємо захищати свій край", — сказав у відеозверненні.

За його словами, захисники міста бачать, які кроки робить військово-політичне керівництво держави, і розуміє - про них не забули.

"Знаємо, що про нас не забули. Кожен день знаходимося на зв’язку з керівництвом відомства", - каже він.

Падитель упевнений у перемозі України.

"Хоча запевнити всіх: наш обов’язок — захистити країну, відновити її цілісність, зробити все, щоб людьми, які стоять на обороні міста, у майбутньому пишалися. Хочу запевнити: правда на нашому боці. Віра на нашому боці. Бог на нашому боці. Перемога буде за нами. Слава Україні", — наголосив він.

Як писав УНІАН, 9 травня на Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та за підтримки вогню артилерії й танків проводить штурмові дії.

"Не виключається відновлення бомбових ударів далекими бомбардувальниками Ту-22М3", - зазначив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

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