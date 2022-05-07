У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі.

В понеділок, 9 травня, в Миколаєві з’явиться технічна вода, яку можна використовувати для побутових потреб.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Так, вчора в місті почали наповнювати резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг із її попереднім очищенням. Також до міської системи підключили частину свердловин.

"Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району. 9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту. Друзі, нагадую, що це технічна вода! У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі. Лише побутові потреби!", - повідомив мер.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві придумали, як вирішити проблему з водопостачанням.

"З питною водою ми знайшли, як вирішити питання. Кабмін допомагає і виділяє гроші на один проект", - розповів Кім.

За його словами, вже є чіткий план щодо термінів і фінансування. Кім додав, що більш детальну інформацію з цього приводу незабаром надасть міський голова Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, в Миколаєві через обстріли російських окупантів вже кілька тижнів відсутнє централізоване водопостачання. Люди масово змушені набирати воду з річки, озер, бити свердловини та чекати на підвезення технічної води.

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