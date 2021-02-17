На Одещині завершено розслідування стосовно директора комунального підприємства «Ізмаїльський спеціалізований будинок дитини», підозрюваного у сексуальному насильстві та розбещенні малолітніх дітей.
Читайте такожВ Одесі засуджено чоловіка, який ґвалтував малолітню дочку і пасинкаЯк повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, Ізмаїльська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора спеціалізованого будинку дитини. Чоловік підозрюється у сексуальному насильстві та розбещенні малолітніх.
За даними слідства, директор дитбудинку з червня 2018 року по серпень 2020 року, в денний і вечірній час доби, систематично приводив до свого службового кабінету трьох малолітніх вихованок під приводом спільного проведення часу, у тому числі перегляду мультиплікаційних фільмів або частування солодощами.
Надалі керівник, використовуючи довіру, свій авторитет і вплив на дітей, їхнє залежне становище і нездатність чинити опір, неодноразово здійснював щодо них сексуальне насильство і розпусні дії.
Розбещення вихованців Ізмаїльського дитбудинку
Влітку 2020 року співробітниця комунального підприємства «Ізмаїльський спеціалізований будинок дитини» заявила до поліції про те, що директор установи розбещує трьох дівчаток (вік 5-7 років).
За фактом було відкрито кримінальне провадження, 19 грудня директору повідомили про підозру в сексуальному насильстві та розбещенні малолітніх дітей.
За версією слідства, він задовольняв свої сексуальні потреби шляхом демонстрації свого статевого органу, дотиками ним до їхніх тіл і примусом до певних дій з боку дітей.
Зловмисник просив дітей нікому не розповідати про «ігри», пояснюючи, що це їхня таємниця, про яку ніхто не повинен знати.
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