До служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому.

В Одесі поліцейська зганьбилась, зробивши образливу заяву про наказ керівництва чергувати біля церкви під час Великодня. Керівництво місцевої поліції обіцяє звільнити дівчину.

Сьогодні у соцмережах з’явилося відео, на якому дівчина у поліцейській формі дуже негативно висловлюється про завдання чергувати поруч з церквою під час Великодня. Вона сказала, що немає лиха в тому, якщо віряни загинуть через атаку російських окупантів. При цьому молода жінка застосовує багато ненормативної лексики прямо під час запису своєї "заяви".

"Всім хіханьки-хаханька, а мені не хіханькі й не хаханьки, бл**ь. Нах*й цю церкву охороняти. Там, говорять, від сили людей 30. Єб**ь, ну, прилетить туди й що? Нічого страшного, бл**ь. Це ж не мінус сто людей, це всього мінус 30…", - поділилася думкою поліцейська.

У регіональному главку Національної поліції вже відреагували на це.

"Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків", - йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Одещини.

Акцентується, що така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва. Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. У регіональному главку запевняють, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому.

"Національна поліція України готова захищати й оберігати громадян як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту. Ми шануємо наші традиції, маємо святі та духовні цінності. До того ж в Одесі, яка мало не щодня стає обʼєктом російських ворожих атак, де гинуть люди, і де поліцейські разом із медиками та рятувальниками першими приходять на допомогу", наголосили у Головному управлінні Нацполіції.

Також запевняється, що жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва.

Великдень в Україні

На честь Великодня в храмах проводили святкові богослужіння. Українців попередили про небезпеку через військову агресію РФ. Конкретний час богослужінь України в різних містах відрізнявся залежно від ситуації в регіоні. Є й загальні тенденції - приміром, майже в усіх храмах країни цього року не буде всенічних богослужінь через дію комендантської години. Під час оголошення повітряної тривоги церкву варто покинути, щоб не допустити скупчення людей.

Зокрема, в Одесі цього року вирішили відмовитися від всенічних служб, щоб не порушувати комендантську годину і не наражати на небезпеку парафіян. Ранкові великодні служби в Одесі розпочалися після закінчення комендантської години - з 5 ранку. Освятити паски можна було 4 і 5 травня.

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