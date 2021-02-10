Зловмисник, який скоїв крадіжку, відбуває умовне покарання за попередній злочин.

В Одесі затримано чоловіка, який вкрав у центрі міста в іноземця дорогу гітару під час вуличного концерту.

Читайте такожНе виходячи з СІЗО: одеські в’язні ошукали 10-річну дівчинку з Чернігова на понад 40 тисяч гривеньЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався минулого тижня на вулиці Дерибасівській, де 66-річний музикант давав концерт.

«Коли він відклав убік електрогітару, зловмисник вкрав її, а наступного ранку пішов на місцевий ринок збувати з рук. Там правоохоронці і затримали правопорушника та вилучили у нього речовий доказ», - розповіли в главку.

Підозрюваним виявився раніше судимий 21-річний одесит, який під час крадіжки гітари перебував на випробувальному терміні за вчинення аналогічного злочину.

Йому вже повідомили про підозру в крадіжці, скоєній повторно - ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу. Наразі його поміщено до СІЗО.

Як уточнили УНІАН у райвідділі поліції, потерпілий - громадянин Білорусі.

«Музикант грав на вулиці, навколо нього зібралося дуже багато людей. Коли він вирішив заспівати «а капела» і відклав убік гітару, вона зникла», - розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, інструмент коштує десятки тисяч гривень, й іноземець дуже переживав через його крадіжку. Зараз гітару повернули власнику.

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Автор: Лариса Козова