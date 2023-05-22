Місцева "влада" говорить про технологічне відключення електроенергії.

У ніч на понеділок, 22 травня, у тимчасово окупованому Сімферополі пропало світло.

У місцевих Telegram-каналах з'явилися відповідні знімки і відео. Глава "адміністрації" міста Михайло Афанасьєв повідомив, що без світла залишилися деякі райони Сімферополя. "Фахівці з'ясовують причини і працюють над їх усуненням. Світло з'явиться приблизно через 30 хвилин", - написав він.

Радник "глави Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков повідомив, що нібито сталося технологічне відключення електроенергії. "Спрацювала автоматика", - додав він.

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