Слідчі подали апеляцію через відмову Печерського райсуду Києва посадити під домашній арешт дарувальника гранат помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадію Частякову.
Про це радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян повідомила в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". "Основна версія залишається такою, як ми й оприлюднювали на початку - нещасний випадок через необережне поводження зі зброєю. Інші три версії пов'язані з вбивством на замовлення спецслужб РФ, вбивством на ґрунті неприязних відносин і спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера апарату Головнокомандуючого ЗСУ", - деталізувала Сап'ян і додала, що всі ці версії залишаються робочими.
При цьому, за її словами, прокуратура та слідчі ДБР не погоджуються з рішенням Печерського райсуду Києва, який не обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ. Саме цей офіцер подарував гранати помічнику Залужного Геннадію Частякову.
"Вже зараз подано апеляцію на рішення по запобіжному заходу", - сказала Сап'ян.
Загибель помічника Залужного
6 листопада у селі Чайки на Київщині помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков підірвався на гранаті. Його син отримав серйозні поранення.
ДБР повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Слідчі встановили, що офіцер набув без дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до службового кабінету. Потім він упакував шість із них у подарунковий дерев'яний ящик і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував Частякову з нагоди його дня народження.
Офіцеру повідомлено про підозру в придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).