Слідчі ДБР розглядають чотири версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова.

Слідчі подали апеляцію через відмову Печерського райсуду Києва посадити під домашній арешт дарувальника гранат помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадію Частякову.

Про це радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян повідомила в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". "Основна версія залишається такою, як ми й оприлюднювали на початку - нещасний випадок через необережне поводження зі зброєю. Інші три версії пов'язані з вбивством на замовлення спецслужб РФ, вбивством на ґрунті неприязних відносин і спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера апарату Головнокомандуючого ЗСУ", - деталізувала Сап'ян і додала, що всі ці версії залишаються робочими.

При цьому, за її словами, прокуратура та слідчі ДБР не погоджуються з рішенням Печерського райсуду Києва, який не обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ. Саме цей офіцер подарував гранати помічнику Залужного Геннадію Частякову.

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"Вже зараз подано апеляцію на рішення по запобіжному заходу", - сказала Сап'ян.

Загибель помічника Залужного

6 листопада у селі Чайки на Київщині помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков підірвався на гранаті. Його син отримав серйозні поранення.

ДБР повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Слідчі встановили, що офіцер набув без дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до службового кабінету. Потім він упакував шість із них у подарунковий дерев'яний ящик і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував Частякову з нагоди його дня народження.

Офіцеру повідомлено про підозру в придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).

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