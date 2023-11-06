Частякову подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні.

Помічник головнокомандувача Збройних сил України Геннадій Частяков загинув внаслідок необережного поводження з гранатою. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, з великою вірогідність його смерть - це трагічний випадок.

"З вірогідністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні", - повідомив наш співрозмовник.

Наразі слідство триває. За даними джерела УНІАН, зараз немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід.

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Загибель помічника Залужного Частякова - деталі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 6 листопада у селі Чайки на Київщині через необережне поводження з гранатою загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його 13 річний син був тяжко поранений.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель людини та незаконне поводження з боєприпасами.

Згодом на смерть помічника відреагував й сам головнокомандувач ЗСУ. Він розповів, що Частяков загинув у свій день народження. Залужний назвав смерть помічника "важкою втратою" та повідомив, що в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

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