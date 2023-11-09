Фігуранту повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора, зазначаючи, що раніше фігуранту було повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 6 листопада 2023 р. підозрюваний подарував на День народження помічнику Головнокомандувача Збройних Сил України Частякову 6 універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

Відео дня

Загибель помічника Залужного

6 листопада 2023 року у селі Чайки на Київщині помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков підірвався на гранаті. Його син отримав серйозні поранення.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Частякову. Слідчі встановили, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість із них у подарунковий дерев'яний ящик і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував Частякову з нагоди його дня народження.

Сьогодні, 9 листопада, Печерський районний суд міста Києва не підтримав запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ Андрію Тімченку, який подарував гранати помічнику Залужного Геннадію Частякову. Журналістам заборонили знімати судове засідання. Водночас, за інформацією Суспільного, прокуратура наполягала на домашньому арешті для підозрюваного.

Вас також можуть зацікавити новини: