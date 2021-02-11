Версію про те, що пожежу могли спровокувати проблеми з апаратами штучної вентиляції легенів не виключає головний лікар закладу Володимир Шинкаренко.

Причиною пожежі в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі, внаслідок якої загинули чотири людини, могли стати апарати ШВЛ зі збільшеною подачею кисню.

Читайте такожПрощалися там, де пройшло її дитинство: у Кропивницькому поховали 26-річну Ольгу ГливуЯк йдеться в сюжеті ТСН, версію з апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ) не виключає головний лікар закладу Володимир Шинкаренко. За його словами, трагічний випадок у Запоріжжі подібний до інцидентів у Туреччині, Росії та Західній Європі, де також вибухало обладнання. Зараз всі апарати ШВЛ, які в медустанові використовували для порятунку пацієнтів з коронавірусом, опломбували.

"Для лікування хворих на коронавірус використовується сучасне обладнання, яке має функцію "хай-фло". Тобто це підвищений подачі кисню. За рахунок цього коронавірусні хворі і виживають. Ми очікуємо на висновки комісії: чи можна нам його використовувати", — говорить Шинкаренко.

На період слідства реанімаційне відділення лікарні не працює. Всіх хворих, які там перебували, доставили в інші медустанови. Наразі слідчі з'ясовують, що саме стало причиною пожежі.

Пожежа в COVID-лікарні в Запоріжжі

У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в результаті пожежі в одній з палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на коронавірус загинули троє пацієнтів і лікар.

Поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

4 лютого правоохоронцізатримали відповідального за протипожежну безпеку цього медзакладу. Йому повідомлено про підозру в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель чотирьох осіб.

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Автор: УНІАН