Новий міністр оборони сказав скільки в Україні військових в СЗЧ і осіб в розшуку

Федоров наголосив, що зараз в СЗЧ 200 тисяч військовослужбовців.

На сьогодні в Україні 200 тисяч військових самовільно покинули військові частини, а також два мільйони числяться в розшуку у зв’язку з мобілізацією. Про це сказав Михайло Федоров у Верховній Раді України під час обрання його на посаду міністра оборони України.

"Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 млрд, з 2 мільйонами українців, які знаходяться в розшуку і з 200 тисячями в СЗЧ", - зазначив він.

За його словами, для того, щоб говорити про можливість збільшення виплат військовим, необхідно провести аудит, а далі прогнозувати подальші дії. "Тому я не хочу бути популістом, а хочу бути реалістом", - сказав Федоров.

Він також наголосив, що потрібно терміново впровадити нові засоби, в тому числі дрони, які дозволять збільшити глибину ураження ворога. "Це буде одне з перших рішень. Тобто аналоги російських "Молній" повинні з’явитися у нас. В нас є велика кількість виробників, які це роблять. Потрібно наситити військо дальніми дронами на оптоволокні", - наголосив Федоров.

При цьому зазначив, що потрібно впровадити мінімальний рівень забезпечення кожної бригади, щоб вони могли прогнозувати свої дії на наступні місяці. "На сьогодні 80% забезпечення отримує певна кількість підрозділів. І треба вирівняти цей графік для того, щоб всі підрозділи мали достатню кількість дронів, щоб працювати на своїй ділянці фронту", - сказав Федоров.

Нова посада Федорова

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, Верховна Рада України призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. За це проголосувало 277 народних депутатів.

До цього призначення він був першим віцепрем’єр-міністром - міністром цифрової трансформації України. Вчора, 13 січня, парламент України проголосував за його звільнення.

