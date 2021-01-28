Кабмін має 30 днів на оскарження відповідного рішення до апеляційної інстанції.

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

Про це в коментарі УНІАН повідомив Ростислав Кравець, голова громадської організації “Правова держава”, яка виступає одним із позивачів у справі.

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Він розповів, що підставою для подання його організацією позову у 2019 році було порушення процедур прийняття відповідної постанови Кабміном.

За словами Кравця, сьогодні відбулися заключні дебати сторін та винесення рішення судом.

"Суд ухвалив рішення стосовно задоволення позову... Позов задовольнили повністю. Ми просили визнати постанову незаконною та скасувати її – це все задоволено", - зазначив він.

Позивач уточнив, що протягом 10 днів суд має виготовити повний текст рішення, з якого будуть зрозумілі мотиви суддів та підстави ухвалення ними відповідного рішення.

Кравець також нагадав, що Кабмін має 30 днів на оскарження відповідного рішення до апеляційної інстанції. У разі, якщо апеляції не надійде, рішення набуде чинності.

УНІАН очікує на коментар від прес-служби ОАСК.

Що відомо

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію правопису.

МОН рекомендував з 3 червня застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Згодом матір учениці 7-го класу однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. У своєму позові вона просила суд визначити постанову уряду протиправною та скасувати її.

Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання постанови незаконною та її скасування. Позивачем виступила ГО “Правова держава”.

Пізніше суд об'єднав обидва провадження в одне.

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Автор: Антоніна Доломанжи