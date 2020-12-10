Тематикою цьогорічного свята стане "Казковий ліс".

У центрі Києва на Софійській площі завершили монтаж головної новорічної ялинки країни.

Її висота становить 31 метр, і в цьому році вона буде штучною.

Тематикою цьогорічного свята стане "Казковий ліс". Тому, прикрашати ялинку будуть шишки, жолуді, білочки, грибочки, а також гірлянда в двох кольорах - холодному білому і зеленому.

Читайте такожУ Києві сьогодні вперше з'явитися головна ялинка міста (відео)

А ось на верхівці замість зірки розмістили капелюх, який схожий на розподіляючий капелюх із "Гаррі Поттера".

Закінчити прикрашати ялинку повинні 15 грудня, а урочисто запалять 19-го.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій