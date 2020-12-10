У центрі Києва на Софійській площі завершили монтаж головної новорічної ялинки країни.
Її висота становить 31 метр, і в цьому році вона буде штучною.
Тематикою цьогорічного свята стане "Казковий ліс". Тому, прикрашати ялинку будуть шишки, жолуді, білочки, грибочки, а також гірлянда в двох кольорах - холодному білому і зеленому.
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А ось на верхівці замість зірки розмістили капелюх, який схожий на розподіляючий капелюх із "Гаррі Поттера".
Закінчити прикрашати ялинку повинні 15 грудня, а урочисто запалять 19-го.
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