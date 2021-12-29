Святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах.

У новорічну ніч публічну безпеку в державі забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців, із них 2 тисячі - військовослужбовці Національної гвардії України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Як зазначив під час відеоселекторної наради з керівниками структурних та територіальних підрозділів поліції голова Національної поліції України Ігор Клименко, робота правоохоронців спрямована на запобігання випадків порушень правил дорожнього руху, попередження та припинення хуліганських дій, травмування громадян через недотримання заходів безпеки під час використання салютних установок та петард тощо.

Клименко повідомив, що святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах. Публічний порядок під час масових заходів забезпечуватимуть близько 10 тис. правоохоронців, із них 2 тис. - військовослужбовці Національної гвардії України.

Читайте такожСтало відомо, як в Києві транспорт працюватиме у новорічну ніч

Крім того, голова Нацполіції акцентував на необхідності налагодження чіткої взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо планування спільних безпекових заходів. Водночас, робота ситуаційних центрів підрозділів поліції в областях буде організована на постійний моніторинг оперативної обстановки.

"Інше наше завдання - забезпечити належний контроль і реагування на використання піротехнічних засобів у місцях скупчення людей. Кожного року ми фіксуємо велику кількість надзвичайних подій, які пов'язані з травмуванням громадян. Особливо це стосується продажу таких товарів неповнолітнім, які не вміють користуватися ними і часто травмуються. Тож ми маємо провести всі профілактичні заходи для безпеки людей", - наголосив Клименко.

Під час наради правоохоронці обговорили і забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час масових заходів 1 січня з нагоди 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Наразі заплановано проведення 50 таких заходів, участь в яких, відповідно до заявок, візьмуть близько 10 тис. громадян по всій державі.

Як повідомляв УНІАН, у МОЗ розповіли українцям, як безпечно зустріти Новий Рік.