Міністр охорони здоров'я закликав українців перед новорічними святами вакцинуватися не тільки від коронавірусу.

Українцям перед новорічними святами необхідно вакцинуватися не тільки від коронавірусу, а й від інших інфекційних хвороб.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко написав на своїй сторінці в Facebook.

Міністр підкреслив, що таке рішення позитивно позначиться не тільки на здоров'ї, але і на епідеміологічній ситуації.

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"Щоб вони (свята) пройшли весело і безпечно для вашого здоров'я і негативно не вплинули на існуючу епідеміологічну ситуацію, рекомендую почати їх з вакцинації", – закликав Ляшко.

Міністр закликає українців зробити щеплення самим і переконати вчинити так само тих, з ким вони планують відзначати свята. Ляшко нагадав, що в Україні зафіксована циркуляція вірусу грипу А (H3N2) і В. А також зростає захворюваність грипоподібними захворюваннями.

Зараз, за його даними, на грип та ГРВІ в країні захворіли 2,8 млн осіб, з яких 38,3% становлять діти до 17 років. водночас вакциновано Всього 113 818 осіб, з яких 64,7 тисячі – медики.

Міністр підкреслив, що вакцин в країні достатньо.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у МОЗ розповіли, хто найчастіше потрапляє в лікарню під час новорічних свят.

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