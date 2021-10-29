Реакція на інцидент сервісу дівчині не сподобалась.

Фотомодель з Дніпра Анна Мінюкова, відома як Ася Мікович, що прославилася пікантним знімком на оновленому мосту в Дніпрі, заявила про напад на неї таксиста служби Bolt увечері, 26 жовтня.

Про це дівчина написала 28 жовтня на своїй сторінці в Instagram.

Модель викликала таксі, повертаючись з роботи додому. У салоні Мінюкова слухала онлайн-лекцію й поклала ногу на ногу, що, як пише постраждала, не сподобалось водієві. Чоловік вирішив скасувати поїздку.

"Нікуди не поспішаючи, пропоную йому зв’язатися зі службою підтримки і зачекати заміну автомобіля, якщо вже у нього різко змінилися плани. Чекати ще 15 хвилин на вулиці я готова не була", – пояснила Мінюкова.

Водій промовчав.

"Дивлюся на таксиста і розумію – зараз їб***. Вирішую вийти з машини від гріха подалі. Боковим зором бачу, що він виходить за мною. Починаю бігти. Розумію, що бігла повільно у момент, коли мені прилітає удар рукою по голові ззаду. У сльозах добігаю до людей, сховавшись за якимось хлопцем. Бачу, що таксист змінив траєкторію і тепер біжить назад до машини, щоби швидше поїхати геть", – заявила дівчина.

Як відреагували у Bolt

Реакція на інцидент сервісу дівчині не сподобалась. Дніпрянка обурилася відповіддю компанії: "Нам дуже прикро, що ви стали учасницею цієї неприємної ситуації".

Мінюкова написала заяву в поліцію.

Хто така Мінюкова

Мінюкова стала зіркою соцмережі у липні 2019-го, коли зробила гучну заяву услід за відомим парі президента Володимира Зеленського та мера Дніпра Бориса Філатова. Суть парі була в тому, що якщо до 14 вересня міст у Дніпрі не відкриють, то мер піде у відставку.

Мінюкова у соцмережах, своєю чергою, опублікувала пост, у якому пообіцяла роздягнутися у випадку перемоги Філатова. І свою обіцянку дівчина виконала. Проте невдовзі всі ню-фото зі сторінок видалила.

Потім слідувала фотосесія на зруйнованому мості у Харкові. При цьому модель намагалась дати оцінку стану інфраструктури, оскільки має фахову освіту.

У квітні 2021 року дніпрянка виклала фото з засідання Зеленського, на якому теж була присутня.

Себе у соцмережах називає "інфраструктурною музою".

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Автор: Віолетта Орлова