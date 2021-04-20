Відверті знімки дівчина видалила з соцмережі.

Модель з Дніпра Анна Мінюкова (нікнейм – Ася Мікович), яка «прославилася» в мережі відвертою фотосесією після парі з мером Борисом Філатовим, побувала на засіданні Національної ради реформ з першими особами України.

Читайте також"Камери були жахливі": учасниця "голої" зйомки в Дубаї розповіла про арештВідповідне фото вона опублікувала у себе в Instagram 19 квітня, хоч саме засідання пройшло ще в лютому.

«Останнім часом все більше переконуюся, як важливо бути частиною того, що дійсно має значення і розвиватися в команді професіоналів», - підписала вона одим зі знімків.

На іншому ж дівчина залишила менш оптимістичний підпис: «Mood цього дня: я не створена для цього корупційного світу».

У коментарях під фото користувачі пригадали фотосесію дівчині та помітили, що зі сторінки зникли відверті знімки.

Судячи з фото із засідання Нацреформ, на ньому були присутні президент Володимир Зеленський, голова офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук та інші.

Парі з Борисом Філатовим на «голу» фотосесію: що відомо

У 2019 році Анна Мінюкова уклала парі з мером Дніпра Борисом Філатовим.

Вона пообіцяла роздягнутися і влаштувати фотосесію на новому мосту, якщо ремонт закінчать в обіцяний термін.

І коли Філатов достроково відкрив переправу, модель виконала умови парі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц