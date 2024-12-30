З російського полону повернулися додому 11 військовослужбовців бригади.

30 грудня 2024 року відбувся обмін полоненими – з російського полону звільнено 189 українців. Серед них є військові з "Азову".

Про це повідомив командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України Денис Прокопенко. Він зазначив, що з російського полону повернулися додому 11 військовослужбовців бригади.

"Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями. Я вітаю з поверненням кожного, хто сьогодні нарешті зможе побачити та обійняти своїх рідних, хто проведе зимові свята в колі близьких, а не під наглядом вєртухаїв. Дякую вам за вашу мужність та силу духу", – написав Прокопенко.

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Командир також подякував українським захисникам з лав бригади, які взяли у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку та всім підрозділам Сил оборони України, які поповнюють обмінний фонд.

"Ви робите колосальний вклад у справу повернення додому наших військовополонених, і я вдячний вам за вашу роботу. Хочу подякувати Президенту України та його команді, представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі" та всім, хто щодня працює над поверненням наших полонених до України", – додав Прокопенко.

Обмін полоненими 30 грудня

30 грудня 2024 року відбувся один з найбільших обмінів військовополоненими з російською стороною. Напередодні Нового року в додому повернулися 189 українців. Звільнено 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – Територіальна оборона), 43 бійці Національної гвардії України, 33 прикордонники та 24 представників Військово-морських сил.

Відомо, що чимало громадян України перебували в російському полоні понад 2,5 роки. У захисників є загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм та важкі поранення.

Загалом з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу вже вдалося звільнити 3 956 людей. У 2024 році додому повернулися 1 358 осіб.

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