В окупованій Херсонській області з полону фашистів звільнили двох очільників місцевих громад.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації міст України.
"28 червня звільнили з полону Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Рашисти викрали Бабича наприкінці березня, а Самойленка - у червні. Обоє відмовилися співпрацювати з окупантами. Нині ще чотири міських голови залишаються у полоні росіян, їх доля невідома.
Напередодні Україна визволила з лап загарбників 16 своїх військовослужбовців, з яких 2 офіцери, 14 солдатів, а також одного цивільного.
На Херсонщині раніше солдати Збройних сил Російської Федерації стратили підполковника української поліції, втопивши його з гирею на ногах.
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