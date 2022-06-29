Нині ще чотири міських голови залишаються у полоні росіян, їх доля невідома.

В окупованій Херсонській області з полону фашистів звільнили двох очільників місцевих громад.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації міст України.

"28 червня звільнили з полону Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Рашисти викрали Бабича наприкінці березня, а Самойленка - у червні. Обоє відмовилися співпрацювати з окупантами. Нині ще чотири міських голови залишаються у полоні росіян, їх доля невідома.

Напередодні Україна визволила з лап загарбників 16 своїх військовослужбовців, з яких 2 офіцери, 14 солдатів, а також одного цивільного.

На Херсонщині раніше солдати Збройних сил Російської Федерації стратили підполковника української поліції, втопивши його з гирею на ногах.

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