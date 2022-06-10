Чоловіка катували та втопили згодом у водоймі, прив'язавши до ніг гирю.

В селі Киселівка Чорнобаївського району Херсонської області окупанти викрали співробітника української поліції Віталія Лапчука та членів його родини. Згодом рашисти влаштували криваву розправу над Лапчуком, котрий має звання підполковника.

Про це повідомила дружина загиблого у Facebook.

За її словами, усю сім'ю викрали 27 березня, але її з дітьми відпустили. А ось її чоловіка катували та втопили у водоймі.

"Привезли на Кірова (ймовірно, будівлю ГУНП в Херсонській області – ред.), я це дізналася по бруківці. З мішками на головах ми сиділи десь з трьох днів до ночі. Весь цей час я чула, як мого чоловіка періодично спускали вниз і били, я чула. А ми просто сиділи в мішках", - згадує дружина.

Після тортур Лапчука стратили, прив'язавши до ніг гирю й скинувши у воду.

"Вони вбили тебе, зв'язали ноги, прив'язали гирю і втопили... Не дали мені з тобою попрощатися!", - пише дружина.

Відомо, що Віталій Лапчук - підполковник поліції, працював у Херсонському юридичному інституті ХНУВС. Після 24 лютого був у територіальній обороні.

Нагадаємо, що ЗСУ досягли тактичного успіху на Херсонському напрямку. А 10 червня УНІАН повідомляв, що українська авіація на Херсонщині завдала серйозного удару по ворогу.

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