Тривога тривала майже до сьомої ранку.

В Одесі через нічну повітряну тривогу дітям дозволили пропустити шкільні заняття.

Як повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, батьки повинні уважно віднестись до стану кожної дитини.

По-перше, вона нагадала, що під час тривоги, яка сьогодні у місті тривала майже до сьомої ранку, вулицями неможна пересуватися. По-друге, після відбою, сходячи зі стану дитини, прийняти рішення, чи вести її до школи.

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"Вирішуємо, чи йти до школи і будити на уроки, зважаючи на те, як син чи донька провели ніч. Освітяни все розуміють. Ми теж не спимо в такі ночі, ми впевнені у наших дітях та знаємо, що вони в сотні разів розумніші за козлів другоі армії пекла, у яких в школах були всі уроки за розкладом. Впораємось. Переможемо", - підкреслила Буйневич.

Ракетна атака по Україні сьогодні - що відомо

Сьогодні вночі по всій Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Росія атакувала нашу країну ракетами. Силам ППО вдалося збити 15 з 18 ворожих ракет. На жаль, вибухи прллунали на Дніпропетровщині.

Як уточнили у мерії, тривога в Одесі почалася о 03:15 та тривала приблизно до 06:40.

Як повідомляв УНІАН, станом на грудень 2022 року, на Одещині 942 заклади освіти мали сховища, найпростіші укриття та укриття, які розташовані поблизу закладів освіти. У режимі повноцінного дня в очному форматі працювало 135 закладів дошкільної освіти.

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