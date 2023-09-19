Допомогу по безробіттю наразі отримують 45,4 тис. зареєстрованих безробітних.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні впала до рекордного мінімуму у 108,7 тис. осіб.

Згідно з даними, опублікованими Національним банком, у серпні 2023 року офіційно зареєстрованих безробітних в Україні було 108,7 тис. осіб (з них 78,8 тис. – жінки, 25 тис. – молодь до 35 років), тоді як минулого року в серпні цей показник склав 278,6 тис. осіб.

Слід зазначити, що в останній довоєнний місяць – січень 2022 року – в Україні було офіційно зареєстровано 315,4 тис. безробітних. Під час повномасштабної війни найвищого значення показник офіційного безробіття сягнув у червні 2022 року – 316,4 тис. осіб, після чогозменшувався з кожним місяцем.

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Кількість зареєстрованих безробітних, що отримують допомогу по безробіттю, у серпні склала 45,4 тис. осіб. Минулого року таких безробітних було уп’ятеро більше - 230,5 тис. осіб.

При цьому, за даними Нацбанку, значно зросли потреби роботодавців у працівниках на заміщення вакантних посад. В серпні цього року така потреба складала 57,4 тис. осіб, тоді як минулого серпня – 30,8 тис.

Безробіття в Україні

Згідно з щоквартальним інфляційним звітом НБУ за липень, рівень безробіття в Україні поступово скорочуватиметься: до 19% в поточному році і до 16,9% і 14,4% відповідно в наступні роки. Згідно з документом, скороченню рівня безробіття сприятиме відновлення економічної активності.

У квітні 2023 року перший віце-прем'єр – міністр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що в Україні достатньо високий рівень безробіття через брак кадрів й так зване структурне безробіття – це стосується безробітних, чиї навички не відповідають вимогам ринку праці.

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