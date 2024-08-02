У лікарні кажуть, що використання благодійного фонду дозволяло провести процедуру набагато швидше.

Представники "Охматдиту" розповіли про скандальний тендер, який у благодійному фонді лікарні називають відкритим і прозорим.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір підкреслив, що лікарню необхідно відновити якомога швидше. "Нами була, моїм наказом, створена робоча група, яка займалася тим, щоб відбулася процедура з вибору учасника на відновлення", - сказав він.

За його словами, було 17 учасників конкурсу, 14 з яких розглядалися як претенденти. Далі було визначено трьох потенційних переможців. Але двох з них викреслили через те, що вони мали ознаки недоброчесності. "І наразі ми опублікували, що у нас є потенційний переможець, про що ми надали інформацію максимально відкрито", - зазначив гендиректор.

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Медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук нагадав, що внаслідок атаки російських окупантів було пошкоджено п’ять корпусів лікарні, чотири з них - критично, а також будівлю центру дитячої кардіології, яка розташована на території лікарні.

За його словами, використання благодійного фонду дозволяло провести процедуру набагато швидше, аніж якби лікарня проводила це "через певні бюрократичні обмеження, які присутні під час закупівлю державними органами". "Було підготовано документи та оголошено закупівлі на комерційному майданчику "Смарт-тендер", - сказав Чернишук.

Далі, зазначив він, розглядалася документація, надана учасниками на конкурс. "Після цього планувалося визначення компанії, яку будуть рекомендувати до укладання договору…, якщо вона б виконала істотні умови, а саме - надання фінансової гарантії 100%-го повернення авансового платежу, який, за попередніми умовами, міг складати 30% від договірної ціни цього проекту", - розповів медичний директор.

Після цього компанія-підрядник зобов’язана була розробити проектно-кошторисну документацію, яка мала отримати позитивну експертну оцінку від державної експертної організації. І вже за результатами цієї експертизи була б сформована остаточна вартість проекту.

"Тому вкрай важливо розуміти, що ті цінові пропозиції, яка надавалися всіма учасниками, є орієнтовними і попередніми. Тому що тільки проектно-кошторисна документація мала дати чітку відповідь на повний обсяг робіт, який необхідно зробити. І це би впливало вже на загальну вартість", - пояснив Чернишук.

Він також нагадав, що деякі ремонтні роботи були вже виконані, тож це зменшило б загальну вартість роботи. "Істотними умовами конкурсу також було передбачено, що якщо за результатами даної державної експертизи гранична вартість, яка буде визначена, менша за договірну вартість, яка існує до моменту цієї експертизи, сторони зобов’язані були укласти додаткову угоду зі зменшення цієї договірної ціни. До тієї, яку визначила державна експертиза", - розповів представник лікарні.

Чернишук розповів, що було чотири критерії відбору, серед яких цінова пропозиція, оцінка відповідності персоналу, технічної бази, досвіду та співбесіда.

"Три компанії набрало більше 70-ти балів (зі 100 - УНІАН). Ці результати були надані комісією юристам благодійного фонду для вивчення і визначення відсутності якихось факторів, які унеможливи б вибір переможця. За наслідками цієї експертизи юристами фонду було рекомендовано відхилити компанії, які зайняли перше та друге місце за кількістю балів, через виявлені або ознаки недоброчесності, або виявлені проблеми, які несли додаткові ризики реалізації проекту", - розповів він.

Так, далі рекомендацією юристів та фонду було визнати переможцем цього конкурсу товариство "Буд-Технолоджі" та провести перемовини з ним для визначення можливості підписання договору.

Водночас голова благодійного фонду "Охматдиту" Євген Вембер підкреслив, що "жодної гривні, яка була зібрана після 8 липня, з рахунків фонду не було витрачено". "Фонд рекомендував потенційного переможця на підписання, на розгляд договору… Відкритий тендер було проведено на відкритому майданчику, з умовою, що всі документи, всі пропозиції, що будуть знаходитися і завантажуватися на цей майданчик, будуть доступні для публічного розгляду", - сказав він.

Говорячи про те, чому для відновлення було обрано фонд, Вембер зазначив, що там було достатньо коштів, а також це "час, який впливає на все". "Ми намагалися зробити все прозоро і чесно. Я вважаю, що ми зробили відкритий прозорий тендер. Але якщо у суспільства є така вимога, що вони бачать це якось зробити по-іншому, - будь ласка, пропонуйте", - сказав голова фонду.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи на моменту вибору "Буд-Технолоджі" було зрозуміло, що їх статутний капітал складає 5 тис. грн, і що у них немає відповідної техніки, Чернишук зазначив, що кожна компанія надавала або документи про наявну техніку у їх власності, або договори оренди чи підрядників, які надавали б необхідну техніку. "В залежності від того, чи були надані ці документи на конкурс, їм або нараховувалися бали по цьому пункту, або не нараховувалися. І це впливало на загальну оцінку", - пояснив він.

Стосовно статутного капіталу Чернишук розповів, що в методичних рекомендаціях, які були надані юристами, особливих вимог до розмірів статутного капіталу вказано не було, тож "цей критерій не враховувався".

Водночас юрист фонду Оксана Соколовська зазначила, що хоч критеріїв щодо розміру статутного капіталу і не було, але була вимога від фонду щодо необхідності збільшення статутного капіталу. "Компанія взяла на себе зобов’язання, надала відповідний протокол загальних зборів і збільшила статутний капітал до п’яти мільйонів гривень", - сказала вона.

Відновлення "Охматдиту"

Як повідомляв УНІАН, 8 липня російські окупанти здійснили терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит". Тоді внаслідок ракетного удару по лікарні загинули дві людини, десятки зазнали поранень.

1 серпня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що закликав правоохоронців перевірити тендер на відновлення лікарні через скандал у мережі.

Сьогодні Ляшко оголосив, що буде проведено новий тендер на відбудову лікарні. Благодійний фонд перерахує зібрані гроші на казначейський рахунок, а за їх використанням слідкуватиме ревізійно-наглядова рада.

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