Тим часом у Джанкої російські загарбники передали цивільну лікарню під військовий шпиталь.

Окупанти припинили так звану евакуацію населення Херсона через відсутність охочих.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також розповіли, що на тимчасово окупованій території АР Крим, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь, де наразі перебуває до 800 поранених окупантів.

Ситуація у Херсонській області

9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що його армія залишає правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав мешканців області не розголошувати інформацію про дії ЗСУ.

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