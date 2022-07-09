Тепер гроші можуть отримати малозабезпечені родини, матері з дітьми до 3 років й інші соціально незахищені верстви населення.

Російські окупанти провалюють збір паспортних даних українців на тимчасово захоплених територіях, тому збільшують масштаби підкупу населення.

Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

"Тактика окупантів дуже проста: створити соціальну кризу й потім видавати одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт. Раніше росіяни її застосували до пенсіонерів, але з 6 липня розширили перелік тим, хто може отримати 10 тис. рублів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема тепер гроші можуть отримати малозабезпечені родини, матері з дітьми до 3 років й інші соціально незахищені верстви населення. "На людей продовжують чинити тиск, аби вони були змушені брати російські документи", зазначили у Центрі.

Також повідомляється, що триває примусова паспортизація в місцях позбавлення волі. "До в’язнів застосовують психологічний та фізичний тиск", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Херсонській ОВА розповіли, хто стоїть у чергах за російськими паспортами. Це в основному люди старші 60 років, але їх небагато.

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