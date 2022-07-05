Цих людей окупанти потім використають для фейкового референдуму.

У Херсоні за російськими паспортами в основному стоять люди старші 60 років, але їх небагато.

Про це повідомив у Facebook радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він зазначив, що пропагандисти поширюють відео, де в Херсоні стоять черги за російськими паспортами.

"Чітко видно, що це категорія 60+. Молоді немає, ніхто не хоче брати кривавий паспорт і автоматично повістку на війну. А от пенсіонери не проти. Не виключаю, що є ідейна суто проросійська частина, але таких небагато, а є ті, яких окупант поставив на межі виживання. Зрозуміло, що цих людей з російськими паспортами орки потім використають для свого фейкового референдуму", - написав Хлань.

При цьому він зазначив, що навіть якщо видавати по 200 паспортів у день, без вихідних — це 6 000 осіб за місяць, 12 000 за два, то в розрізі всієї кількості населення області — це небагато. "А більше, ніж два місяці у росіян немає. Наша розвідка впевнена, що серпень стане переломним моментом. Тому зважати на цю паспортизацію і сюжети російських ЗМІ не варто. Так само, як і на їхню мантру, що Росія тут назавжди", - зазначив Хлань.

Він також повідомив, що на Херсонщині знову обстріли, вильоти, стрілянина й вибухи. "Неспокійно й гучно, повітряні тривоги. Горять поля врожаїв, окупанти мінують береги річок. Є поранені. Немає зв’язку та інтернету", - додав він.

За його словами, дуже багато людей залишаються незаконно ув’язненими в облаштованих загарбниками підвалах і катівнях.

Також Хлань розповів, що 4 липня у Херсоні невідомі зняли орнамент "вишиванки" з пам'ятника Небесній сотні. "Окупанти бояться всього українського як вогню, але росіяни у цьому просто смішні, адже наші символи - не зовні, не на ідолах і пам’ятниках як в них, а всередині",- зазначив він.

За його словами, в області все більше обертів набирає рух опору, який відстежує не тільки місця скупчення орків і колаборантів, але й виявляє зрадників серед місцевих жителів.

Раніше військовий експерт розповів, чи можливо зараз звільнити Херсон від окупантів.

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