Там порівняли ці дії з попередніми спробами РФ "сфабрикувати фальшиві референдуми, які покликані надати вигляд легітимності російському правлінню над частинами територій України".

Державний департамент США гостро засудив насильницькі дії Росії, спрямовані на "підкорення українців" на окупованих територіях, що включають депортацію, "фільтрацію" та нав’язування російського громадянства.

Речник Держдепу Нед Прайс заявив, що США відомо про жорстокі дії РФ на окупованих територіях України, повідомляє Голос Америки.

"Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців до так званих фільтраційних таборів. Ми бачили спроби російських військ іншими способами підкорити український народ на цих територіях", – сказав речник Держдепартаменту.

Він заявив, що США "рішуче відкидає цей лише слабо замаскований крок, який є частиною спроб Росії підпорядкувати народ України, силою нав’язати свою волю".

Прайс порівняв ці дії з попередніми спробами Росії "сфабрикувати фальшиві референдуми, які покликані надати вигляд легітимності російському правлінню над частинами територій України". Він нагадав, що на таких сфальсифікованих голосуваннях чиновники, які мають підтримку Росії, "набирають понад 90%, 99% голосів".

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України, які частково перебувають під російською окупацією.

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